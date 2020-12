Anche Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte sostengono "L'Acquario in neonatologia" dell'ospedale di Pescara

Anche la coppia di neo genitori formata dalla giornalista pescarese Giulia Belmonte e dal noto cantante del gruppo "The Kolors" Stash, sostiene il progetto "L'Aquario in neonatologia" dell'ospedale di Pescara. I due, diventati genitori lo scorso 3 dicembre della piccola Grace, hanno voluto essere vicino a tutto lo staff medico e sanitario del reparto di Neonatologia del nosocomio pescarese e del reparto di terapia intensiva neonatale dove i piccoli guerrieri ogni giorno lottano per la battaglia più importante, quella per la vita.

Nel mese di ottobre è partita la raccolta fondi per realizzare il dipinto di un acquario colorato sulle pareti del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Pescara. L'iniziativa è stata lanciata da Team Enjoy Events&Fun in collaborazione con Ospedali Dipinti.