Imprese: eWorking, ecco la startup pescarese tra le 10 finaliste mondiali agli EdTechX Awards 2024

La startup pescarese eWorking è tra le 10 finaliste mondiali agli EdTechX Awards 2024 per la categoria Human Capital. Questo riconoscimento, organizzato da Ibis Capital, celebra le aziende che stanno rivoluzionando il settore dell’istruzione e della formazione attraverso la tecnologia.

eWorking, fondata nel 2022, ha sviluppato una tecnologia che combina la potenza dell’Ai (intelligenza artificiale) con le neuroscienze, migliorando l’apprendimento negli adulti. «Essere tra i finalisti per un premio di tale portata rappresenta un importante riconoscimento per la giovane startup e conferma il livello di eccellenza che il loro lavoro rappresenta per il settore EdTech», si legge in una nota.

«Stiamo costruendo un mondo in cui le persone potranno imparare qualsiasi cosa, nel modo più naturale e duraturo possibile, in qualunque condizione fisica, emotiva e professionale si trovino», ha dichiarato Andrea De Giorgio, Ceo e co-founder di eWorking. «Siamo orgogliosi di essere parte di questa competizione globale e siamo onorati di rappresentare l’Italia e l’Abruzzo in un settore così appassionante e al tempo stesso così strategico per il futuro».

eWorking ha dimostrato di avere un approccio visionario e in gran parte inedito nel suo settore, in grado di rivoluzionare l’apprendimento.

L’evento di premiazione si terrà martedì 18 giugno all’Hurlingham Club di Londra, dove i leader, gli investitori e gli esperti mondiali del settore si riuniranno per celebrare l’innovazione e l’impatto delle aziende EdTech.