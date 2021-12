Stand in centro dell'associazione Penelope nella giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

Domenica 12 dicembre sarà la giornata nazionale per le persone scomparse e l'associazione Penelope Abruzzo sarà in centro a Pescara con uno stand informativo.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Protezione Civile Val Pescara e Sos Metal Detector Nazionale, è in programma dalle ore 10:30 alle 19.

L'evento sarà replicato anche domenica 19 dicembre.

Nel corso delle due giornate sarà possibile iscriversi all'associazione per diventare volontari.

Inoltre per chi lo desidera , sarà possibile fare donazioni di sostegno e in cambio doneremo un sacchetto di cantucci abruzzesi confezionato da un conosciuto forno della zona.