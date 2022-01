Si conclude lo stage scuola-lavoro per 120 studenti dell'istituto alberghiero [FOTO]

Sono 120 gli studenti delle classi quinte dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che domani, 8 gennaio, concluderanno il proprio stage professionale in aziende ristorative, turistiche e ricettive. L'esperienza è iniziata lo scorso 20 dicembre e ha visto la collaborazione e la disponibilità di strutture abruzzesi e pugliesi.

“Un’occasione che, nonostante la pandemia, la nostra scuola ha comunque voluto offrire ai ragazzi che tra qualche mese si diplomeranno per entrare nel mondo del lavoro o per l’università e ai quali abbiamo dato l’opportunità di confrontarsi con dei professionisti del settore e di far emergere il proprio talento, un modo, anche questo, per iniziare a uscire, anche psicologicamente, dall’emergenza per restituire ai nostri ragazzi un minimo di normalità e quotidianità”, ha detto la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro.

A seguire e coordinare gli stage è stato il professor Vincenzo Gambino, coadiuvato dai docenti Walter Capriotti, Maria De Sanctis, Fabrizia D'Ambrosio e da 15 docenti Tutor: “Di fatto siamo ancora nel pieno della tempesta pandemica e, al di là dei dati ufficiali forniti dalle autorità, tutti noi conosciamo persone che hanno contratto il Covid ma non con la virulenza drammatica delle prime ondate. Per questo il mondo del lavoro non si ferma e non si ferma neanche la scuola e, per tale ragione, abbiamo deciso di rilanciare anche l’esperienza dello stage professionale per 120 studenti delle classi quinte che, dallo scorso 20 dicembre 2021, hanno svolto la propria attività in 78 aziende ristorative, turistiche e ricettive convenzionate e distribuite tra Abruzzo e Puglia”, ha concluso la Di Pietro.

Gli studenti che hanno partecipato allo stage sono per l’indirizzo Enogastronomia: classe V A, Lorenzo Sablone, Alice Cascini, Dumitru Mosneagu, Alice Cascini, Aldwin Cruz, Jennifer De Rosa, Claudia Simonelli, Kessiana Aliko; Classe V B, Daniele Di Girolamo, Jasmine Paolini, Vanesa Valerieva Petrova, Erika Torrieri, Jacopo Travaglini, Alessandro Lupinetti; classe V D, Alessandro Cellini, Emanuele Cannone, Manuel Gentile, Simone Tacconelli, Thomas Serra, Fabio Alessandro, Alessandro Della Guardia, Matteo Chen, Federico Domenico De Luca, Lorenzo Iannamorelli, Valeriano Paolini, Lorenzo Vrenozi, Antonio Marra, Manuel Chiavaroli; classe V F, Diletta Brun, Andrea Padovano, Andrea Di Felice; classe V H, Filiberto Franco Putaturo, Chiara Antonietta Natale, Angelica Ciarrocchi, Pamela Blasi, Charis Caterina Di Carlo, Matteo De Stefanis, Valentina Santilli, Georgiana Alexandra Albu, Fedir Maslianka, Samuele Ricci; Indirizzo Sala, classe V A, Lisa Venturini, Davide D’Orazio, Brayan Di Salvatore, Mariapia Piccirilli, Rossano Alimonti, Lorenzo Bavota, Alisia D’Angelo; classe V B, Fausto Valente, Sara Surricchio, Francesca Di Fabio, Giulia Bassano, Emiliano Fucciolo, Federico Barbiero, Gionathan Fasano, Natalia Pelagatti, Alice Giancaterino, Cristina Damasco, Benedetta Sangiorgio, Marika Sperinteo, Giorgia D’Olimpio; classe V C, Matteo Campagna, Andrea Piersante, Christel Melidei, Julia Assetta, Francesca Carlucci, Aurora Di Biase, Mariastella Carota; indirizzo Accoglienza Turistica, classe V A, Amanda Albiniano, Roberto Caria, Giorgia Cellini, Valeria Ciccone, Elena Colangelo, Aurora De Simone, Elisa Martelli, Rosanna Pia Messina, Tiberiu Paul Pal, Alessia Ridolfi, Giorgia Rioleva Eleonora Simone, Giada Trabucco, Beatrice Tremontini.