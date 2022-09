Stabilizzazione del personale del comparto, la Asl: "Indetto un bando"

La direzione strategica della Asl risponde con una nota al nostro articolo sull'attacco del consigliere regionale Blasioli, che denunciava la mancanza di stabilizzazione per i precari utilizzati durante il Covid, precisando quanto segue: "La direzione ha firmato la delibera n. 1279 del 1° settembre 2022 avente ad oggetto: “Avvisi per la stabilizzazione del personale del comparto potenzialmente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 268, Legge n. 234/2021”, al fine di indire appositi avvisi per la stabilizzazione del personale del comparto relativi ai profili professionali di C.P.S. - Infermieri, Operatori Socio Sanitari, C.P.S. Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, C.P.S. Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, C.P.S. Ostetriche, C.P.S. Assistenti Sanitari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, Legge n. 234/2021".

Il bando scadrà al ventesimo giorno successivo all’effettiva pubblicazione della delibera sul sito Internet aziendale, al link qui di seguito: https://www.asl.pe.it/AlboPretorio.jsp?idTipoAtto=1.