La squadra sportiva paraolimpica dell'Ucraina omaggia l'associazione "Volontari senza frontiere"

La squadra sportiva paraolimpica dell'Ucraina ha voluto omaggiare i volontari dell'associazione "Volontari senza frontiere - protezione civile Odv" di Pescara con un dono, per ringraziarli di tutto quello che stanno facendo: dal lavoro che quotidianamente svolgono all'accoglienza dei loro connazionali. Un gesto decisamente bello e lodevole. D'altronde l'impegno sociale dell'associazione "Volontari senza frontiere", che ha sede in via Lago Sant'Angelo, è innegabile. Il sodalizio infatti persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per i Volontari senza frontiere di Pescara, "La solidarietà opera nell'ombra senza chiedere nulla". In particolare, l'associazione si occupa di protezione civile, educazione, istruzione e formazione professionale; promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato; interventi e servizi per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, finalizzati anche all’utilizzo razionale e responsabile delle risorse naturali; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.