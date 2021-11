La squadra di calcio degli avvocati pescaresi Asd Forum Aterni premiata in Comune per la vittoria all'Avvocup 2021 [FOTO]

L'amministrazione comunale ha presentato e premiato questa mattina gli avvocati della squadra di calcio a 11 Asd Forum Aterni che ha ottenuto la prestigiosa vittoria del torneo nazionale "Avvocup 2021" battendo i colleghi di Firenze e la squadra greca del Solon Atene. La formazione ha ottenuto la vittoria a Cesenatico, ed è guidata da mister Giovanni Manieri. Il sindaco, nel premiare i giocatori, ha commentato che la categoria degli avvocati (di cui anche il primo cittadino fa parte) è molto unita:

"Non credo sia un impegno di poco conto quello di togliere tempo alla professione per potersi preparare alle partite e raggiungere le località sedi delle competizioni. A mia volta da giovane avvocato ho calcato i campi di gioco e credo lo abbiate fatto con lo stesso spirito sportivo e con quel senso di convinta partecipazione che vi hanno permesso di battere, da quanto ho appreso, anche avversari molto agguerriti. Come sindaco di Pescara e come avvocato, rivolgo quindi le mie congratulazioni a tutta la squadra che ha rappresentato nel modo migliore il Foro di Pescara, nella speranza che voi tutti sappiate proseguire su questa strada. Era più che giusto quindi assegnarvi questo riconoscimento."

Presente anche il consigliere nazionale del Cnf Donato Di Campli, che ha evidenziato come la squadra del Foro di Pescara non sia nuova ad affermazioni e vittorie nazionali:

"Non tutti le realtà territoriali dell’Ordine hanno saputo in questi anni allestire una rappresentativa di calcio, e questo è un motivo in più di soddisfazione. Un grazie dunque a tutti i giocatori ma anche all’amministrazione che ha voluto premiarli singolarmente con una pergamena di benemerenza sportiva."

All’incontro di questa mattina hanno presenziato anche l’assessore comunale Luigi Albore Mascia e i consiglieri comunali Fabrizio Rapposelli e Claudio Croce, a loro volta avvocati, quest’ultimi promotori dell’iniziativa, oltre al mister Giovanni Manieri, e al presidente Gianluca D’Onofrio. Presenti anche diverse consigliere dell'ordine degli avvocati di Pescara, che hanno testimoniato la vicinanza dell'organo professionale alla squadra.L’amministrazione ha inoltre consegnato una targa-ricordo all’Ordine degli Avvocati.

Le formazioni che si sono sfidate all'Avvocup 2021 sono: Jus sport Brescia, Avvocati Firenze, Jusport Padova, Avvocati Genova, Avvocati Slon (Atene), Venezia Footbal Lawyers, Duralex Reggiana, Bergamo Lex, Avvocati Pordenone, Asd Forum Aterni Pescara.

La squadra pescarese dell'Asd Forum Aterni è composta da: Emidio Bugliosi, Bruno Cappuccilli, Giovanni Di Carlo, Giacomo Di Francesco, Andrea Di Pasquale, Gianluca D’Onofrio, Daniele D’Ortenzio, Fabio Felaco, Gianluca Finocchio, Angelo Lazzaro, Lorenzo Manieri, Fabrizio Masciangelo, Francesco Mimola, Alessio Nobilio, Alessandro Palucci, Gianni Perla, Simone Troiano, Luigi Zappacosta. Presidente: Gianluca D’Onofrio. Mister: Giovanni Manieri. Collaboratore tecnico: Peppino Di Girolamo.