Si spostano gli uffici di Medicina Legale, gli orari di apertura

La Asl di Pescara diffonde due avvisi relativi agli uffici di Medicina Legale che si spostano.

Da lunedì 18 settembre la segreteria “l’Interdizione anticipata dal lavoro – congedo di maternità” e la segreteria “Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile-hanicap-L.68/1999” saranno ubicate al primo piano della “Palazzina C” in Via Renato Paolini 47, Pescara.

La segreteria “Interdizione anticipata dal lavoro – Congedo di maternità” sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

La segreteria “Commissioni per l’accertamento invalidità civile – handicap -L.68/1999”, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.