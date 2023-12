Ambiente spa: "Abbiamo rimosso i cassonetti che occupavano il parcheggio per disabili in via Roma"

Ambiente spa risponde all’articolo da noi pubblicato lo scorso 3 dicembre, nel quale si denunciava la presenza di cassonetti per i rifiuti su un posto auto riservato ai disabili in via Roma.

Nello specifico, ci fa sapere la società, "il sito individuato e approvato dal Comune per la collocazione dei cassonetti è quello adiacente la parte dell’edificio attualmente chiusa con dei pannelli. Il posto disabili infatti, come si evince dalle foto che inviamo, occupa l’area a ridosso della vetrina della banca affianco all’isola ecologica. I cassonetti, come richiesto dal Comune a seguito dell’incendio di febbraio 2023, sono stati ricollocati nello stesso punto in modo corretto. Purtroppo, essendo gli stessi carrellati e facilmente movibili, sono stati probabilmente spostati da ignoti e sistemati in modo da occupare lo stallo per disabili".

Infine Ambiente spa ci comunica che, "a seguito della segnalazione, la postazione è stata ricollocata in modo corretto".