Spostamenti limitati a Pescara, Montesilvano e Spoltore: ecco cosa prevede l'ordinanza di Marsilio

Il presidente della giunta regionale ha firmato l'ordinanza numero 6 che prevede limitazioni agli spostamenti delle persone per 14 giorni

È stata firmata l'ordinanza che limita gli spostamenti a Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare.

Come anticipato già nel pomeriggio di oggi, il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza che di fatto istituisce una sorta di zona arancione "morbida" nei 4 comuni interessati dal provvedimento.

L'ordinanza ha valore a partire da giovedì 11 febbraio e sarà in vigore per 14 giorni.

A meno che che dopododomani, la cabina di regia del ministero della Salute, non decida di riportare l'intero Abruzzo in zona arancione da lunedì 15 febbraio. Questo quanto prevede l'ordinanza per Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare:

divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali;

rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali.

Restano dunque aperti bar e ristoranti.