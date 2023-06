Dieci alberi per il parco della ex caserma Di Cocco: la bomboniera speciale di una coppia di giovani sposi

Per ammirarle le loro bomboniere gli ospiti dovranno andare, una volta che saranno piantumate, nel parco dell'ex caserma Di Cocco. Sì perché una giovane coppia di neosposi ha deciso di fare questo come regalo a loro e alla città: donare dieci alberi al parco cittadino. Alberi che hanno acquistato e della cui piantumazione si occuperà il Comune di Pescara.

Sono Melania Franceschini e Maham Mehrabi i due giovani che hanno optato per questa particolare e speciale bomboniera. “Cari parenti, cari amici – hanno scritto nel biglietto lasciato agli invitati -, la nostra bomboniera per voi sarà un bene prezioso, durevole e magico. Grazie all'aiuto dell'assessorato ai Parchi e verde pubblico del Comune di Pescara (la cui delega è del vicesindaco Gianni Santilli), verranno piantumati dieci alberi presso il parco 'Di Cocco' di Pescara”.

Un gesto per il bene collettivo insomma per la giovane coppia convolata a nozze nella chiesa san Panfilo di Spoltore, città che ha dato i natali alla sposa. Chissà, magari un giorno sotto l'ombra di quegli alberi giocheranno anche i loro figli e noi non possiamo fare altro che augurarglielo.