Ripartono all'Aurum le attività dello sportello Ueam, l'ufficio europa area metropolitana

Sono riniziate in presenza le attività dello sportello Ueam, ovvero l'ufficio europa area metropolitana, nell'Aurum.

Lo sportello si rivolge ai dipendenti e agli amministratori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Considerate le grandi novità nel quadro dei finanziamenti pubblici europei e nazionali intervenute a seguito della pandemia, si è tenuto ieri un corso di formazione e aggiornamento che, nella sua seconda parte, è stato incentrato sui nuovi strumenti finanziari del Pnrr.

L’Ueam è il servizio congiunto dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore che hanno avviato da tempo una sinergia concreta in vista dell’istituzione della Nuova Pescara. L’incontro in presenza ha permesso di illustrare alcuni dei punti salienti (logica- funzionamento-finalità) del Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Seppure sia ancora in forma provvisoria, è stata illustrata la struttura del Pnrr, articolata in 6 missioni tematiche: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

La quota italiana del Pnrr è di 191,5 miliardi ripartiti in 68,9 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi in prestiti. Nei prossimi mesi sono previsti nell’Ueam laboratori tematici per identificare spunti e idee progettuali da proporre e realizzare nel quadro dei nuovi strumenti finanziari.