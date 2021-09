Gioco d'azzardo patologico, nuovo sportello di ascolto nel distretto sanitario di Scafa

Verrà aperto il venerdì 8 ottobre il nuovo sportello di ascolto per il gioco d'azzardo patologico (Gap) nel distretto sanitario di Scafa.

Come informa la Asl di Pescara, lo sportello sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle 13.

A seguire sarà aperto tutti i venerdì sempre dalle ore 9 alle ore 13.

Le azioni previste sono: campagna di informazione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico (Gap), primo contatto con persone con disturbo da gioco d’azzardo e familiari, inquadramento e valutazione psicodiagnostica, colloqui di counseling motivazionale, avvio percorsi terapeutici ambulatoriali, effettuazione di colloqui individuali e/o familiari di sostegno, monitoraggio percorso ed eventuale follow-up, interventi specifici per la prevenzione e gestione delle ricadute.

Il servizio sarà curato dal direttore facente funzioni dell’Uoc (unità operativa complessa) Ser.D. di Pescara, Nadia Anna Della Torre e dal gruppo di lavoro dedicato al gioco d’azzardo, attualmente composta da tre psicologi operanti nell’ambito delle dipendenze comportamentali (Massimo D'Alessandro, Elena Sasso, Monica Di Giambattista).

Come si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale, «l’iniziativa viene realizzata in attuazione del piano regionale per il gioco d’azzardo patologico, la cui adozione da parte della Asl di Pescara la impegna a perseguirne gli obiettivi e le finalità. La scelta di aprire uno sportello dedicato al GAP a Scafa è stata dettata da due ordini di fattori: avvicinamento dei servizi ai cittadini residenti nell’entroterra provinciale; alta disponibilità pro-capite di apparecchi Vlt e/o New Slot sul territorio del Comune di Scafa (elaborazioni su dati Adm e Demo. Istat, anno 2017). Forse non è superfluo sottolineare, che l’alta disponibilità ambientale rappresenta infatti un elemento cardine fra le condizioni di vulnerabilità per lo sviluppo di una dipendenza patologica».

Per informazioni e prenotazione delle visite i cittadini possono telefonare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 , dal lunedì al venerdì , al numero 085.4253492/85. L’accesso alle prestazioni è diretto e gratuito. Alle persone che si rivolgono allo sportello di ascolto si garantisce l’assoluta riservatezza in osservanza della vigente normativa della privacy sul segreto professionale e sul consenso informato.