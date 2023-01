Aperto al pubblico uno sportello informativo nella Sala Europa dell’Aurum

Aperto al pubblico un front-office informativo nella Sala Europa dell’Aurum a seguito della riattivazione completa dell’Ufficio Europa Area Metropolitana. Soddisfatto il consigliere delegato alle politiche europee, Salvatore Di Pino: "Lo sportello - dichiara - rappresenta una delle funzioni dell’Ufficio Ueam, situato nella cosiddetta sala Europaurum, che abbiamo ripristinato di recente grazie a una rinnovata partnership tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, e alla collaborazione con l’associazione l’Abruzzo in Europa. In particolare l’Ufficio Ueam rappresenta la prima concreta ipotesi di integrazione di servizi tra i Comuni della costituenda Nuova Pescara, realizzata attraverso il ripristino, il miglioramento e l’ampliamento delle funzioni indicate nella convenzione, quali i servizi informativi, di formazione e progettuali in ambito di programmi europei rivolti al territorio di area vasta rappresentato dai tre comuni partners".

Proprio al fine di ripristinare adeguatamente il servizio di informazione, è stato attivato un front office di accoglienza, con orari di apertura al pubblico che al momento vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. "Si tratta di un vero e proprio sportello informativo - continua Di Pino - che fungerà da punto di riferimento effettivo e non solo virtuale per il territorio di competenza, al quale tutti potranno rivolgersi al fine di conoscere le opportunità che l’Europa mette a disposizione. L’Ufficio Ueam, dunque, non si occupa soltanto di supportare le amministrazioni partecipanti ma anche di fornire assistenza e consulenza a beneficio dei vari soggetti del territorio, quali operatori economici, associazioni, studenti e semplici cittadini desiderosi di conoscere e approfondire le tematiche europee e cogliere le opportunità che la programmazione europea offre".

Verranno, inoltre, organizzati eventi e iniziative di animazione rivolte in particolare agli studenti delle scuole, allo scopo di promuovere l’integrazione europea e sensibilizzare i ragazzi rispetto alla valorizzazione del sentimento di appartenenza all’Unione europea.