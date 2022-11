Uno sportello dedicato nell'ufficio di Pescara 5 per i clienti di quello dell'Arca devastato da un'esplosione

È operatvo da oggi, martedì 22 novembre, uno sportello dedicato nella sede di Pescara 5 in sostituzione di quello del centro commerciale L'Arca a Villa Raspa di Spoltore che è stato devastato da un'esplosione nella notte tra sabato e domenica.

Il tentativo di rubare i soldi contenuti nel Postamat ha reso indisponibile l’ufficio postale di Villa Raspa.

Poste Italiane comunica, per questo motivo, di aver attivato uno sportello temporaneo dedicato nella sede di Pescara 5 in via Passolanciano.

Lo sportello è operativo da oggi (martedì 22 novembre) nei consueti orari della sede di Villa Raspa (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35), ed è abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Si ricorda che l’ufficio postale di Pescara 5, disponibile anche per la clientela di Villa Raspa per le operazioni “non radicate”, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella sede di Pescara 5 è inoltre attivo un Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per una molteplicità di operazioni normalmente erogate allo sportello, come ad esempio il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Nelle vicinanze, per le operazioni “non radicate” è disponibile anche la sede di Pescara 11 (via Monte Faito), aperta dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) e dotata di Atm Postamat.