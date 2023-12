Pooh, Smaila e non solo: definito il calendario degli eventi natalizi ora si cercano gli sponsor, pubblicato l'avviso

Il calendario è stato definito e ora l'amministrazione cerca sponsorizzazioni per gli eventi che si svolgeranno durante le festività natalizie. Pubblicato infatti l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il programma 2023-2024. Il bando è stato aperto il 6 dicembre e sarà utile a legare il proprio nome a uno degli eventi in programma fino al 6 gennaio 2024.

Oltre ai due eventi del 31 dicembre e del primo gennaio quando ci saranno la serata con Umberto Smaila in piazza Salotto per salutare il 2023 e, il giorno successivo, il concerto dei Pooh che nell'area di risulta aprirà il 2024, si potranno sponsorizzare gli spettacoli di magia e illusionismo, quelli di animazione, quelli itineranti, quelli teatrali, di danza e giocoleria oltre al progetto culturale e di intrattenimento musicale della asd Italian swing dance Accademy in programma in centro il 23 e il 30 dicembre, la cerimonia di accensione dell'albero di Natale dell'8 dicembre e l'attivazione e la gestione dell'impianto di filodiffusione.

Un bando che viene dunque pubblicato una volta che tutto il calendario è definito per consentire a chi è deputato a scegliere cosa sponsorizzare a valutare ciò che più gli interessa sostenere.

All'avviso possono risponde enti pubblici e privati, operatori economici quali imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, persone fisiche, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 per contrattare con la pubblica amministrazione.

Le manifestazioni di interesse, contenenti le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 445/2000, devono indicare il valore della sponsorizzazione, devono essere sottoscritte dal soggetto interessato o dal legale rappresentante del soggetto partecipante, nel caso di persona giuridica, utilizzando il format del modello predisposto devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore(diretto interessato o legale rappresentante).

Ai soggetti che hanno formulato valida manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, l’ente promotore invierà una lettera di invito alla formalizzazione dell’offerta di sponsorizzazione che conterrà tutte le informazioni e gli adempimenti utili allo scopo.

Le manifestazioni di interesse, indirizzate a Comune di Pescara (settore Promozione della città servizio Turismo, devono pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it in formato pdf (datato e sottoscritto con firma digitale) o anche termite copia informatica per immagine (scansione) dell’originale analogico o cartaceo della domanda di partecipazione datato e sottoscritto con firma autografa e copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Tutta la documentazione deve essere a firma del legale rappresentante a pena di esclusione.

Nell’oggetto della pec è necessario indicare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione per eventi, attività, manifestazioni e iniziative da inserire nella programmazione dell’amministrazione comunale autunno/inverno 2023 nel periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024”

La formula della sponsorizzazione, si specifica nella determinazione, “costituisce il principale riferimento normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo 'sponsee' e lo 'sponsor' siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”. “In generale – prosegue il documento -, l’istituto della sponsorizzazione si caratterizza per la possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di migliorare la qualità dei servizi senza gravare sui propri bilanci, in cambio della promozione dell’immagine dei soggetti terzi che apportano il loro contributo in termini finanziari o di beni e servizi” attraverso la sottoscrizione di un contatto atipico a forma libera di natura patrimoniale “in forza del quale lo sponsorizzato ('sponsee') si obbliga a consentire ad altri ('sponsor') l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro

corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor)”.

Una pratica sempre più diffusa negli enti locali, si sottolinea ancora, che consente “di reperire risorse e consentire risparmi di spesa in occasione di iniziative, eventi e progetti di diverso tipo”. Il perseguimelo dell'interesse pubblico che lo caratterizza e si traduce in una “riduzione delle spese di funzionamento dell’ente, accrescendo al contempo l’efficienza dell’attività di gestione, attraverso l’offerta di servizi alla cittadinanza, dato che l’amministrazione comunale ha tra i suoi compiti istituzionali quello di valorizzare l’immagine della città e della sua vocazione turistica e culturale, la promozione del territorio anche attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi e manifestazioni turistici, culturali e artistici”.