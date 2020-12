A Spoltore potrebbe arrivare un'emozionante zip line per sorvolare la città [FOTO]

Guardare tutta la città di Spoltore dal centro storico fino a fonte Barco grazie ad una zip line, per provare un'emozionante sorvolo tramite un cavo d'acciaio. La proposta è stata avanzata dalla consigliera Cinzia Berardinelli ed ora verrà chiesto uno studio di fattibilità per capire se questa adrenalinica attrazione possa essere installata. La zip line prevede una stazione di partenza e una di arrivo collegate da un cavo d'acciaio. L'utente è imbracato ma con gambe e braccia libere per provare la sensazione di volare in picchiata.

Per utilizzare la zip Line non è necessaria alcuna abilità fisica, è anzi compatibile anche con delle forme di disabilità motoria, e in alcuni impianti è possibile effettuare il percorso in coppia. L'obiettivo è attirare un turismo innovativo nel borgo, per far ripartire la macchina attrattiva e turistica non appena le restrizioni per il Covid saranno allentate.

"E' un'attrazione da parco tematico ma che si integra perfettamente con il nostro contesto paesaggistico, valorizzandolo. Le condizioni climatiche di Spoltore sono particolarmente favorevoli, limitando il problema della stagionalità che caratterizza le zip line in località montane, perché ovviamente non è ideale fare un viaggio del genere quando la temperatura è molto sotto lo zero".

Il sistema non porta inquinamento e crea posti di lavoro, sia fra chi sarà direttamente impegnato nell'impianto, ma soprattutto offrendo nuovi impulsi al turismo con un'attrazione unica nei dintorni inserendo in pacchetti turistici specifici anche escursioni in mountain bike, percorsi enogastronomici, visite guidate e passeggiate a cavallo.