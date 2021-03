A Spoltore torna lo screening di massa per il Covid: tutti i dettagli

Torna a Spoltore lo screening di massa per il Covid. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il consigliere Burrani, che evidenzia come, parallelamente alla campagna vaccinale già iniziata da diversi giorni a Spoltore, vada continuata con perseveranza anche l'attività di tracciamento e individuazione degli asintomatici con i tamponi rapidi gratuiti a disposizione dei cittadini lanciando un appello a non abbassare la guardia.

L'appuntamento questa volta è al centro civico in via Basilea, da venerdì 12 marzo a domencia 14 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 1,430 alle 18,30.

"Possono recarsi al punto screening residenti e domiciliati nel territorio comunale di Spoltore, di età superiore ai 6 anni, che non hanno sintomi Covid o di altro genere, non sono in quarantena o in isolamento o in malattia, non sono in attesa di risultato da tampone molecolare."