A Spoltore oltre 40 positivi al Covid, l'appello del sindaco: "Devono vaccinarsi anche gli under 40"

Nuovo appello del sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito alla popolazione per incrementare le vaccinazioni. Il primo cittadino, con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente, ha infatti fatto sapere che in città i contagi continuano a salire. Si è passati in dieci giorni da zero positivi a oltre 40 positivi, quasi tutti sotto i 40 anni.

"Considerando che le vaccinazioni sono iniziate dai più anziani, è evidente che i vaccini stanno svolgendo un ruolo e sono efficaci. Per questo motivo voglio unirmi a quanti raccomandano le vaccinazioni, anche sotto i 40 anni. Il numero verde per prenotaris è 800 009966, oppure è possibile farlo tramite il sito internet prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o con gli altri canali messi a disposizione da Poste Italiane."

Di Lorito ha ricordato che, ormai, con il Covid si è imparato che bastano poche settimane per cambiare radicalmente lo scenario, e i vaccini sono l'unica arma a disposizione attualmente per fermare il Coronavirus.