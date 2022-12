Alla scoperta della città con "Spoltore Nascosta" che si ripropone anche per il Natale 2022

Torna, anche per in questo Natale 2022, "Spoltore Nascosta" ovvero la visita guidata nel centro storico del capoluogo.

Lo scopo è quello di raccontare la storia della città mostrando interni di case private e altre strutture, anche pubbliche, che normalmente non sarebbero visitabili.

Gli appuntamenti, organizzati dalla Pro Loco Terra dei 5 Borghi, come sempre sono fissati nei fine settimana (10-17-22 dicembre e 5 gennaio).

La partenza è da piazza di Marzio alle ore 17 (prenotazione obbligatoria al numero 3501811922). Nel percorso, curato dalle guide Simona D'Annunzio, Antonella De Collibus e Martina Pantaleone, il panorama dal torrione e alcuni degli edifici che costituiscono l'abitato di piazza D'Albenzio, dove insiste la chiesa di Santa Maria della Piazza, ora sede della Soms, e dove lo scultore Igor Cascella ha realizzato dei pannelli in marmo che rappresentano il barbiere, il cappellaio, l'osteria per ricordare botteghe e servizi presenti fino ai primi del '900. Tra questi spazi c'è anche l’infopoint gestito dalla “Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi”, di cui è promotore il Comune di Spoltore: ideato con la precisa volontà di ridare vita, oltre che una forte anima identitaria, al centro storico del paese e ai suoi borghi, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire i tesori del territorio.