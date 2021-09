Tutto pronto a Spoltore per l'inaugurazione del nuovo parco a Villa Raspa

Appuntamento venerdì primo ottobre all'angolo tra via Lisbona e via Praga alle 18 con la cerimonia di inaugurazione organizzata dall'amministrazione comunale

Venerdì primo ottobre verrà inaugurato a Spoltore il nuovo parco pubblico realizzato dall'amministrazione comunale a Villa Raspa, all'angolo fra via Lisbona e via Praga. Appuntamento alle 18 con la cerimonia che vedrà la partecipazione dell'amministrazione comunale per presentare una piazza verde attrezzata con un piccolo anfiteatro per gli spettacoli primi ospiti Gianni Golini e il suo Coro Polyphonia), giochi per bambini, spazi dedicati al fitness. Presenti alberi di pino domestico disposti su filari regolari, nuovi posti auto e un sistema più efficiente di illuminazione ha spiegato il sindaco Luciano Di Lorito:

"Restituiamo alla città uno spazio completamente nuovo la cui caratteristica più importante è la sua centralità rispetto all'are urbana". Il parco è infatti in relazione con diversi edifici pubblici e di rilevanza sociale: i campi sportivi, la chiesa parrocchiale e l’oratorio, la scuola dell’infanzia. È poi accessibile da via Federico Fellini, che è la strada che porta all'asse attrezzato e al centro commerciale L'Arca"

Il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani evidenzia come questo spazio nel piano regolatore era destinato ad edilizia, ma quel prg ora non rispondeva più alle esigenze abitative attuali. L'assessore Stefano Sebastiani ha concluso:

"L’area verde è di circa 6500 metri quadrati è costituita in parte anche da zone pedonali pavimentate a betonella: ci sono poi i classici parcheggi con superficie asfaltata. Abbiamo inserito elementi che favoriscano la socializzazione, come il piccolo anfiteatro, il percorso jogging luminescente, l'area pensata per il fitness. C'è anche uno spazio dedicato allo sgambettamento dei cani. Per il futuro sono previsti un chiosco bar, che affideremo a breve, e infine i bagni pubblici."