Da Spoltore le splendide immagini di alcuni giovani gufi comuni appena involati [FOTO - VIDEO]

Immagini suggestive quelle proposte dalla Stazione ornitologica abruzzese, con la consigliera Giulia Pace che le ha scattate e girate a Spoltore dove ha scovato un sito di riproduzione di gufi comuni, immortalando i giovani esemplari appena involati come spiega la stessa Pace:

"Ho individuato il sito di riproduzione a Spoltore in provincia di Pescara proprio grazie agli inconfondibili richiami dei giovani appena usciti dal nido e impegnati nei primi voli per conoscere il mondo attorno a loro. Il gufo comune è una specie abbastanza diffusa in Italia e in Europa dove nidifica solitamente in vecchi nidi di cornacchia grigia, anche in aree peri-urbane. Per questo i tagli degli alberi che si moltiplicano anche in aree protette in piena stagione riproduttiva può significare la distruzione delle uova o l'uccisione di tanti pulcini. D'inverno invece si raduna in gruppi in dormitori comuni di 10-30 esemplari. Uno di questi era sui colli di Pescara, su un pino. Mangiano soprattutto micromammiferi, dai topi selvatici ai ratti nelle aree più urbanizzate. Una parte degli individui presenti in Italia proviene dal nord Europa, come dimostra la ricattura di un individuo inanellato come pulcino in Germania poi ripreso in provincia di Chieti". L'ornitologo e divulgatore scientifico Rosario Balestrieri ha spiegato che esiste un'intera branca dell'ornitologia che si dedica a studiare canti e versi di questi animali mentre Auguro De Sanctis consigliere della Stazione ornitologica evidenzia l'uso distorto e diseducativo che si sta diffondendo di questi animali e dei barbagianni per spettacoli a pagamento in pieno giorno al sole:

"Situazioni che forse dovrebbero suscitare tristezza e una profonda indignazione. Basterebbe essere consapevoli che attorno a noi questi splendidi animali volano liberi e che la tecnologia oggi ci permette di ammirare senza tenere in cattività esemplari di specie che non hanno subito la domesticazione, che non erano neanche usati storicamente per la falconeria e che quindi mantengono le loro caratteristiche comportamentali selvatiche. Il nostro invito è invece di essere curiosi in natura, aguzzando la vista o usando l'udito per scoprire queste specie nel loro ambiente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.