A Spoltore dedicata una via a Giovanni Contratti, assessore a Pescara e il primo a denunciare l'inquinamento a Bussi

Spoltore dedica una strada a Giovanni Contratti, ex assessore al Comune di Pescara, pioniere nelle battaglie contro l'inquinamento e il primo a denunciare lo scandalo della maxi discarica dei veleni a Bussi. La strada dedicata è quella che costeggia il municipio e da via Di Marzio scende fino a via Giotto, in direzione del convento. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, la consigliera comunale Marina Febo, il sindaco Luciano Di Lorito, la figlia di Contratti Luana e la nipote Giovanna. Fra gli esponenti politici anche il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il deputato Gianluca Vacca oltre agli avvocati Cristina Gerardis, Augusto De Sanctis, Giulio Di Berardino che hanno seguito a diverso titolo le vicende di Bussi.

Marsilio ha dichiarato:

"Contratti è patrimonio di tutta la Regione" ha risposto il governatore Marco Marsilio. "Sarebbe come chiedersi cosa c'entra Kennedy con Pescara. Alcune persone fanno parte di un comune patrimonio identitario, spero e penso che questa intitolazione sia solo la prima di tante, invito le amministrazioni a dedicare a Contratti scuole, parchi, piazze".

Anche la città di Spoltore si è costituita parte civile al processo di Bussi, ed era presente alla cerimonia anche l'attuale procuratore capo Giuseppe Bellelli e pm di quell'inchiesta, che ha ricostruito le vicende di quegli anni leggendo le lettere di Giovanni Contratti e di alcuni interni della Montedison.

Marina Febo ha dichiarato:

"Non dedichiamo a Contratti una via qualsiasi ma la strada che abbraccia il Comune, a ricordare che è lui per noi il modello di amministratore da seguire". Il sindaco Di Lorito:

"Avere nella città di Spoltore tante autorità così importanti ci onora. Qualche settimana fa abbiamo dedicato una via a Peppino Impastato e in quell'occasione abbiamo detto agli studenti di interrogarsi sul nome delle vie, utilizzando lo smartphone per una volta in maniera positiva. Su Google le informazioni dedicate a Contratti non sono molte, ma già questa iniziativa contribuirà a cambiare la situazione."