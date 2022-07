Spoltore entra nel circuito artistico dedicato a Franco Summa, arriva una "Fanciulla"

Una "Fanciulla" del compianto artista Franco Summa sarà posizionata anche a Spoltore.

Il Comune entra a far parte infatti del progetto artistico della Fondazione Pescarabruzzo dedicato alle "Fanciulle" di Franco Summa.

L'imponente opera in metallo, alta 4 metri, sarà collocata in via del Mulino per creare una sinergia con via Salita del Castello e piazza D'Albenzio.

Il sindaco Chiara Trulli e il presidente della Fondazione Nicola Mattoscio hanno già firmato la convenzione che sblocca la realizzazione concreta dell'intervento. «Sono particolarmente felice della scelta effettuata dall'ex sindaco Luciano Di Lorito e dalla Fondazione Pescarabruzzo», spiega Trulli, «perché porterà a Spoltore la fanciulla che forse meglio rappresenta il percorso artistico di Summa, quella più elegante e raffinata. Siamo convinti che anche la collocazione nel borgo risulterà particolarmente appropriata».

L'opera di Summa sarà all’interno dello spazio verde che svolge funzione da spartitraffico: l'installazione è affidata alla Fondazione Pescara Abruzzo. La “Fanciulla” è un monumento urbano verticale, che disegna forme e lineamenti dell’immaginario al femminile, costituita da una serie di elementi concentrici che rilanceranno varie tonalità dei codici di colore cari a Summa, sovrapposti verticalmente. Ognuna delle 12 "fanciulle" è dotata di una base circolare in calcestruzzo avente un diametro pari a 2,5 metri e un’altezza pari a mezzo metro con superfici esterne opportunamente trattate e protette. L'intento della fondazione è celebrare l'artista, scomparso nel 2020: si tratta della realizzazione postuma di un progetto che Summa intendeva come conclusiva dell’esperienza simbolica del rapporto tra uomo e ambiente, nel segno di quella che è sempre stata la sua poetica.