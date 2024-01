A Spoltore due giorni di diserbo biologico nel centro storico: le raccomandazioni per i cittadini

L'amministrazione comunale di Spoltore ha fatto sapere che nella notte fra il 22 e 23 gennaio 2024 sarà eseguito un n trattamento di diserbo biologico per la rimozione delle mucillagini nelle vie del centro storico, attraverso un prodotto a base di acido acetico, come già sperimentato nella seconda metà del 2023. Si raccomanda pertanto gli abitanti delle zone interessate di tenere chiuse porte e finestre del piano terra, non lasciare in strada fiori e piante, disattivare i sistemi di areazione e aria condizionata, coprire le ciotole degli animali, non lasciare parcheggiate le macchine né tenere i panni stesi.

Il trattamento, spiega il Comune, diventerà progressivamente sempre più efficace e duraturo ha dichiarato il sindaco Chiara Trulli: "Vogliamo rendere sempre più bello e sicuro il nostro centro storico. I trattamenti sperimentati in estate hanno dato buoni risultati". Il vicesindaco Quirino Di Girolamo: "Siamo aperti ad ogni genere di segnalazione e considerazione".