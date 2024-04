Anche a Spoltore un corso gratuito sull'educazione e cultura cinofila dedicata ai proprietari di cani

Una serie di incontri gratuiti riguardanti l'educazione e la cultura cinofila sono in programma a Spoltore per il mese di aprile e maggio. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che gli appuntamento si terranno il 13, il 20 e il 27 aprile oltre al 4 maggio nella sala consiliare del Comune. Saranno presenti tre esperti: Marco di Cesare, Giampietro Panzetti e Anna Amicone: i tre esperti affronteranno vari temi, dai problemi della quotidianità agli strumenti per garantire il benessere psicofisico del cane. Si parlerà inoltre delle diverse razze, di come gli animali percepiscono le emozioni e dei metodi per comunicare con loro. Per informazioni e iscrizioni è a disposizione il numero 329 783 42 26