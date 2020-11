A Spoltore 58 positivi al Coronavirus, l'appello del sindaco: "Situazione difficile, uscite solo se necessario"

Un appello ai cittadini per chiedere responsabilità e il punto della situazione sul fronte dei contagi. Il sindaco di Spoltore Di Lorito ha pubblicato su Facebook un messaggio destinato ai suoi concittadini, evidenziando come la situazione sia difficile nella cittadina soprattutto per la mancanza di focolai conosciuti, e dunque i contagi che aumentano di giorno in giorno derivano in gran parte dalle famiglie.

Sono 58 i casi attivi attualmente, di cui 5 in ospedale. Ed è già stato raggiunto il picco massimo che venne toccato nella prima ondata di contagi in primavera:

Il paziente più anziano ha 95 anni, e fortunatamente il suo ultimo tampone ha dato risultato negativo. Il più giovane è del 2006. Faccio un appello anche ai ragazzi, che maggiormente possono diventare veicolo inconsapevole di questa terribile epidemia. E' vero che le regole attuali non proibiscono di uscire per una passeggiata o di pranzare a casa di amici: ma stiamo andando male ed è meglio abituarsi a fare i conti con quello che, in sostanza, è il passo appena precedente al lockdown generalizzato

Il sindaco invita ad uscire il meno possibile, solo per andare a lavoro, studiare e situazioni di necessità e ricordando di rispettare le nome di sicurezza, con distanziamento sociale, mascherina e igiene frequente delle mani.