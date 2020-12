Il Comune di Spoltore consegna i buoni spesa per l'emergenza Coronavirus

Erogati dal Comune di Spoltore i 252 buoni spesa destinati alle famiglie e ai cittadini in difficoltà nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che le graduatorie sono state approvate rapidamente per consentire la distribuzione dei buoni prima delle feste natalizie, come ha spiegato l'assessore Cacciatore:

È' un momento davvero difficile, ma speriamo che i buoni possano restituire un minimo di serenità almeno durante le feste". Complessivamente sono stati erogati 252 buoni: 83 da 150 euro, 118 da 300 euro e 51 da 450 euro. Intanto i termini sono stati riaperti per una successiva fase di consegna, prevista nel nuovo anno: il termine per le domande è il 5 gennaio 2021. I criteri sono gli stessi già fissati per la precedente distribuzione.

Sul sito del Comune di Spoltore sono disponibili tutti i dettagli riguardanti i criteri e le modalità d'utilizzo dei buoni nei negozi della città convenzionati.