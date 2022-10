Arriva a Spoltore un nuovo centro civico: si chiama "Spazio Sociale"

Arriva nel capoluogo di Spoltore un nuovo centro civico: si chiama "Spazio Sociale" e sarà inaugurato con una festa in via Di Marzio sabato 8 ottobre, alle ore 15,30. Si trova al numero civico 4, sulla stessa strada che porta al municipio: "Questa localizzazione", spiega l'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico, "punta a restituire vitalità al centro storico. Vogliamo che questo luogo diventi un punto di riferimento, dove le diverse generazioni possano incontrarsi e condividere uno spazio emotivo, prima ancora che fisico. Dopo il vuoto e la solitudine della pandemia, torniamo a incontrarci".

"Invitiamo tutti cittadini a partecipare", aggiunge il primo cittadino Chiara Trulli. "Continuiamo a lavorare pensando a sempre nuovi progetti e servizi per la terza età. Questo spazio raccoglie il testimone del centro anziani, che continuerà la sua attività a Villa Raspa, ma vuole essere molto di più: sulla stessa direzione insiste anche l'area del borgo con più parcheggi, via Di Marzio va riscoperta come luogo da vivere e non semplicemente da attraversare in automobile. Anche in quest'ottica lavoriamo per far ripartire il Pedibus, che prima del Covid portava a scuola gli alunni. Vivere i nostri luoghi aiuta a prevenire ed evitare anche episodi di degrado".