A Spoltore, Cappelle e Moscufo al via le telefonate per le vaccinazioni degli ultraottantenni

Sono in corso le telefonate per avviare le prenotazioni per le vaccinazioni degli ultraottantenni a Spoltore, Cappelle sul Tavo e Moscufo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale di Spoltore con un post su Facebook. Ricordiamo che il centro vaccinale di riferimento per questi tre comuni è nella palestra della scuola di Santa Teresa di Spoltore.

I cittadini che rientrano in questa categoria e che hanno già espresso l'interesse al vaccino anti Covid sono stati inseriti dalla Asl in lista e saranno contattati per le vaccinazioni che inizieranno domani 4 marzo. Il Comune ha riattivato un numero dedicato del Coc ovvero 0854964278, dalle 10 alle 14 e il giovedì e martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18 dove ricevere tutte le informazioni.

Da poche ore è stato riaperto il portale regionale per le manifestazioni d'interesse anche agli ultraottantenni, fragili e disabili e dunque chi non aveva aderito fino al 28 febbraio ora può nuovamente registrarsi chiedendo la vaccinazione.