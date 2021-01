A Spoltore due alunni delle scuole positivi ai tamponi Covid: scatta la quarantena per due classi

Due classi di Spoltore sono in quarantena per altrettanti casi di Covid fra gli alunni. Si tratta di un alunno della scuola media dell'istituto comprensivo "Alighieri" risultato positivo ad un tampone rapido durante lo screening. La Asl, in attesa del referto del tampone molecolare, ha disposto quindi l'isolamento fiduciario per tutta la classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti con l'alunno.

L'altro caso invece riguarda una classe quarta della scuola primaria di Santa Teresa. Qui la positività dopo il primo tampone rapido è stata confermata dal tampone molecolare e quindi la Asl ha disposto l'isolamento fiduciario per tutta la classe e i relativi docenti fino al 23 gennaio prossimo quando riprenderanno le lezioni in presenza.