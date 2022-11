Spettacoli per le feste di Natale, il Comune ha ricevuto più di 35 proposte

Il Comune di Pescara ha ricevuto più di 35 proposte relative agli spettacoli per le feste di Natale. Il 4 novembre è scaduto il termine per presentare le domande e adesso l'Ente dovrà valutare tutto, considerando che a disposizione ci sono 180.000 euro. Per l'assessore al turismo, commercio e grandi eventi, Alfredo Cremonese, si tratta di «una grande soddisfazione perché, ogni volta che il Comune ha delle idee, ci sono tantissime persone che si propongono per realizzarle, e ciò dimostra una grandissima vivacità imprenditoriale nel nostro territorio, di cui sono felice».

Poi Cremonese aggiunge: «Siamo arrivati in forte ritardo perché il Comune sta attraversando una crisi importante dal punto di vista economico-finanziario. Basti pensare al caro energia, che ha portato le spese dell'Ente da circa 4 milioni di euro a ben 12 milioni: questo ci dà un po' il "sapore" di quella che è purtroppo la situazione che stiamo vivendo. Nonostante ciò siamo riusciti a trovare, nelle pieghe di bilancio, i fondi per fare il Natale. Adesso, insieme ai dirigenti, ai responsabili e al sindaco, analizzeremo attentamente tutte le offerte che sono pervenute perché, chiaramente, da un lato dobbiamo centellinare le risorse e dall'altro dobbiamo fare in modo che tutto quello che si farà risponda ai canoni di ciò che abbiamo fatto fino a oggi, cioè cose molto belle per la nostra città».

Cremonese, infatti, non vuole perdere di vista la qualità: «Lo scopo principale è far divertire i bambini e tutti coloro che vengono a Pescara, cercando di stimolare un turismo natalizio importante, così da spronare tutto l'indotto commerciale ed economico della città, oltre a quello che resta lo scopo principale, ossia il marketing territoriale che con questi eventi, come quelli che abbiamo già fatto, serve a far conoscere sempre di più Pescara che, appunto, realizza cose di altissima qualità».

In ultimo Cremonese lancia un appello a favore della sinergia: «In questi giorni contatterò anche gli altri assessori (cultura, sociale e sport) perché, secondo me, Pescara a breve dovrà anche uscire con un calendario degli eventi che si faranno a Natale e, di conseguenza, sarà necessario un gioco di squadra per realizzare il miglior prodotto possibile da offire alla città e a tutti coloro che verranno qui in occasione delle feste».