Si spegne la telecamera del semaforo di via Conte di Ruvo e per tutti gli impianti l'arancione durerà di più

Si spegne dal 7 maggio la telecamera “scatta-multe” del semaforo che incrocia viale Gabriele d'Annunzio e via Conte di Ruvo. Una sospensione quella prevista dall'ordinanza dirigenziale, temporanea con la riattivazione prevista quando i lavori di riqualificazione di piazza Alessandrini saranno completati.

Si dovrà dunque prestare attenzione perché, specifica l'ordinanza, non ce ne sarà una seconda per comunicare la riattivazione. Questa avverrà automaticamente quando gli interventi saranno completati. Solo una delle due ordinanze riguardanti i semafori in città. Un'altra, infatti, li interessa tutti ed è quella con cui si stabilisce la durata di 5 secondi per l'arancione (o giallo) al fine di dare una risposta ai problemi riscontrati soprattutto in quelli con le videocamere come la stessa ordinanza spiega, agli autisti del trasporto pubblico locale. Un tema questo di cui si è discusso anche a gennaio in un consiglio comunale dove a infuocare gli animi era stato il dibattito sulla fino a ora mancata installazione dei countdown ai “semafori-multa”.

Per quanto concerne lo spegnimento del sistema di rilievo delle infrazioni al semaforo all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio è via Conte di Ruvo, la decisione è stata presa per evitare problemi e soprattutto rischi legati alla viabilità nel tratto dove c'è la telecamere con il semaforo dato che adesso, spiega il documento, i lavori del progetto di riqualificazione che interessano anche a livello strutturale il Mediamuseum, si concentreranno proprio sulla piazza e dunque i mezzi della ditta che si è aggiudicata l'appalto potrebbero creare disagi alla circolazione con la conseguenza, questo il timore, che per evitare una multa si possano compiere manovre frettolose mettendo a rischio se stessi e gli altri.

“Finora – si legge infatti nell'ordinanza - l’esecuzione dei lavori ha riguardato maggiormente le strutture dell’edificio denominato Mediamuseum”, ma “a breve i lavori interesseranno l’intera Piazza Emilio Alessandrini”. “La movimentazione dei mezzi della ditta appaltatrice, nello svolgere le opere concernenti la riqualificazione della piazza, potrebbero essere d’intralcio al flusso veicolare di viale Conte di Ruvo, fino all’intersezione con viale Gabriele D’Annunzio” e dunque “per effetto del sistema sanzionatorio e degli eventuali ritardi connessi alla movimentazione dei mezzi nelle operazioni di manovra, potrebbero generarsi situazioni di pericolo nell’attraversare e liberare velocemente l’intersezione medesima, per evitare di essere sanzionati dal sistema”, specifica l'ordinanza.

L'obiettivo è quindi quello di “favorire l’adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale, che si attuano anche attraverso la migliore fluidificazione del traffico e l’eliminazione di quelle criticità che generano intralcio al normale flusso veicolare nelle arterie stradali. Ritenuto che per tali motivi, si rende necessario modificare temporaneamente la regolamentazione dell’intersezione medesima, mediante la disattivazione del sistema di controllo elettronico dell’impianto semaforico, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività nell’esecuzione dei lavori sulla pizza”, prosegue il documento.

Di qui, conclude l'ordinanza “la modifica temporanea della disciplina viaria nell’intersezione tra viale Gabriele D’Annunzio e Via Conte di Ruvo, mediante la disattivazione del sistema di controllo elettronico con funzione sanzionatoria dell’impianto semaforico, in conseguenza dello stato di avanzamento dei lavori nel periodo compreso tra il 07 maggio 2024 fino al termine dei lavori”, cn la specifica per cui “il ripristino della normale regolamentazione dell’intersezione stradale, comprensiva del sistema di monitoraggio e rilevazione del traffico veicolare attraverso l’esercizio di telecamere con funzione sanzionatoria, avverrà in automatico, senza ulteriori ordinanze, poiché con il presente provvedimento si autorizza la riattivazione del medesimo sistema”.

Semafori con telecamere e non: più sicurezza per gli autobus con l'aumento di durata dell'arancione

Cambia nel frattempo come detto, la durata dell'arancione (o giallo) per la gran parte dei semafori presenti in città con particolare riferimento proprio a quelli dotati di videocamere: si passa da 4 a 5 secondi. Lo prevede l'apposita ordinanza dirigenziale con cui si intende rispondere alle criticità sollevate dai sindacati per quanto concerne il trasporto pubblico locale e in particolare ai rischi che si corrono vista la tempistica necessaria agli autous per frenare e le conseguenze che un brusco arresto può avere sui passeggeri che potrebbero ad esempio cadere se in piedi, ma anche per garantirla a chi dovesse attraversare la strada. Un problema che riguarda in particolare, specifica l'ordinanza, gli autobus a metano che sono diversi in città e che “non sono dotati di una buona accelerazione in grado di liberare celermente l'incrocio in sicurezza”.