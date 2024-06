Sovra consumi di acqua, decisa una nuova chiusura dei serbatoi: niente acqua in 3 centri della Val Pescara

Niente acqua di sera e di notte in 3 centri della Val Pescara a causa del sovra consumo registrato negli ultimi giorni.

L'Aca, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informa che dopo l'accensione dei pozzi di emergenza di via della Repubblica di Bussi sul Tirino, che ha permesso l'interruzione momentanea delle turnazioni di chiusura dei serbatoi, si stanno registrando sovra consumi a causa delle alte temperature che stanno determinando progressivi abbassamenti dei livelli dei serbatoi che determineranno la riattivazione delle turnazioni delle chiusure.

Per questi motivi verrà effettuata una chiusura straordinaria dalle ore 22:30 di martedì 18 alle ore 6:30 di mercoledì 19 giugno.

Le zone interessate sono, nel comune di Scafa: centro Urbano, via Bellavista, via Togliatti, strada statale 487, via Tiburtina e traverse lato Popoli, via Silone, via Michetti, contrada De Contra (dalla rotatoria fino alla chiesa), contrada Pianapuccia, contrada Colle Mulino, via A. Moro e via E. Pucci; nel comune di Tocco da Casauria: intero territorio a eccezione zona Tiburtina; Nel comune di Torre de Passeri: cimitero, via Einaudi, via Orientale-incrocio via Dante Alighieri, via D'Annunzio, via Castagna, via Impastato, via Fara Vecchia fino alle case Comunali, via San Clemente, via Wojtyla, via della Carrozza, via degli Alpini, via Battisti, via Michetti.