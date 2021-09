Soundscape's Activity pubblica il video di "Grover's Mill", brano estratto dal disco "The War of the Worlds"

Soundscape's Activity, il progetto elettronico formato da Marco Di Battista e Marcello Malatesta, pubblica il video legato al brano "Grover's Mill". Il pezzo è tratto dal disco "The War of the Worlds", lavoro pubblicato per Revenge Records e ispirato al celeberrimo happening ideato da Orson Welles e da lui realizzato il 30 ottobre 1938. Orson Welles, nell'ambito della trasmissione radiofonica "The Mercury Theatre on The Air", negli studi della Cbs, manda in onda una sua rivisitazione beffarda del romanzo "La Guerra dei Mondi". Orson Welles si prende gioco degli americani trasmettendo un radio giornale posticcio che si sovrappone alla trasmissione regolare del momento, attraverso il quale annuncia un atterraggio alieno nel New Jersey del tutto inventato.

È questo il suggestivo pretesto che ha ispirato prima l'album di Soundscape's Activity, "The War of the Worlds", e poi la realizzazione del video sul brano "Grover's Mill", sesta traccia della raccolta. Le immagini descrivono un viaggio introspettivo nella psiche umana governata dagli opposti: raziocinio e istinto, disperazione, consolazione e speranza il tutto calato in un mondo tecnocratico ai cui protagonisti sfugge il senso, una sorta di gabbia della solitudine tra la comunità estesa. Per Soundscape's Activity, la burla di Orson Welles è l'occasione per evidenziare i mali di una nuova società, divisa e disgregata da una parte ma, dall'altra, pronta a rinascere e a tornare a desiderare.

Il video è stato realizzato da una casa di produzione italiana e ha visto per la sua realizzazione la partecipazione attiva di Marcello Malatesta sound designer, pianista, tastierista e del pianista jazz Marco Di Battista, le due anime pulsanti di Soundscape's Activity con la collaborazione del chitarrista Roberto Zechini che, in qualità di ospite, ha partecipato alla registrazione dell'album "The War of the Worlds". Marcello Malatesta e Marco Di Battista costituiscono un tandem artistico in cui l'elaborazione, la costruzione del suono e il plurilinguismo pianistico articolano uno spazio sonoro in cui il tecnico e il compositore lavorano insieme, coabitando perfettamente nello stesso individuo.