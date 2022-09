Nasce la rete "L'Unione europea in Abruzzo": competenze e professionalità per avvicinare i cittadini

Nasce la rete “L'unione europea in Abruzzo” attraverso la quale si intende cogliere al meglio e fornire informazioni esaustive, sulle opportunità offerte dall'Europa. A firmare l'accordo di cooperazione tra le reti europee presenti in Abruzzo c'erano il capo rappresentanza della commissione Ue in Italia Antonio Parenti e il capo unità reti negli stati membri della stessa commissione Alessandro Giordani. A coordinarla saranno i due Europe Direct, ovvero i centri di informazione ufficiali, presenti sul territorio: lo Europe Direct Abruzzo gestito dal consorzio Punto Europa in collaborazione con l'associazione l'Abruzzo in Europa e lo Europe Direct Chieti, gestito dall'università Chieti-Pescara.

Lo scopo è quello di riunire tutte le reti europee emanate da Bruxelles nel settore della comunicazione europea, dell'informazione e dell'animazione territoriale presenti sul territorio: i due Europe Direct, le reti Eures, Euroguidance e Pes network presenti in Regione, i centri di documentazione europea presso le università di Teramo e l'università di Chieti-Pescara, Enterprise Europe Network presso le camere di commercio di Teramo-L'Aquila e di Chieti-Pescara e l'Eurodesk che si trova nel Comune dell’Aquila, al fine di rafforzare il ruolo di moltiplicatore attivo della commissione europea, fornendo al territorio un servizio coordinato di attività e informazioni sulle opportunità, le politiche e le priorità dell’Unione europea.

“Ottimo risultato la creazione di questa Rete delle reti in Abruzzo che può essere l’inizio di una fase di conoscenza ulteriore per i cittadini e le imprese della Regione circa le iniziative e le opportunità offerte dall’Europa nonché sulle sue politiche” dichiara Parenti. “La rete – aggiunge Filippo Lucci, amministratore unico del consorzio Punto Europa, Europa Direct Abruzzo - che si concretizza oggi è un’occasione unica affinché l’Abruzzo possa raccogliere la sfida sull’utilizzo dei fondi della nuova Programmazione europea 2021-2027”. “Fare rete – conclude Annalisa Michetti referente dell'Europa Direct di Chieti - significa mettere a sistema le competenze, migliorare le conoscenze ed interagire in maniera sinergica al fine di fare dell’Europa una missione realmente sostenibile, anche in termini di inclusione, solidarietà e costruzione di opportunità condivise”.