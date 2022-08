Premialità per il personale Asl, c'è l'accordo con i sindacati: entro fine mese saranno erogati 7 milioni di euro

Sottoscritti i contratti integrativi aziendali con cui vengono riconosciute le premialità 2021 al personale della Asl, sia quello di comparto che la dirigenza, per un totale di 7 milioni. Ad apporre la firma i vertici dell'azienda e i sindacati con le somme che, fa sapere la Asl, saranno pagate entro la fine del mese in corso.

Dalla stessa il ringraziamento a tutto il personal sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, “per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, preservando in ogni circostanza senso etico e professionalità, nonostante il periodo storico altamente critico ed i conseguenti crescenti livelli di complessità assistenziale ed organizzativa, cui il sistema sanitario è tenuto a garantire appropriate risposte, soprattutto in virtù delle professionalità interne”