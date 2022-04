Prove strutturali di Rfi nel sottopasso di via Michelangelo: scatta la chiusura della canna sud

A causa di una serie di prove strutturali richieste da Rfi, il sottopasso di via Michelangelo nella zona della stazione sarà chiuso al traffico pedonale e veicolare per due giorni, ovvero giovedì 7 aprile e venerdì 8 aprile. In particolare, sarà interdetta la canna sud del sottopasso ferroviario per la sostituzione di alcune serrature delle porte in lamiera zincata per entrambe le corsie di marcia dalle ore 9 alle ore 17. Il traffico, come prevede l'ordinanza del Comune, sarà deviato sulla corsia adiacente e sul posto sarà presente la polizia municipale che si occuperà di regolare il traffico.