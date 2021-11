Sottopasso ferroviario di via Tiepolo chiuso per 4 ore il 2 dicembre

Disagi in vista per gli automobilisti: il sottopasso ferroviario di via Tiepolo, infatti, resterà chiuso per quattro ore nella mattinata di giovedì 2 dicembre. L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale alla mobilità Mascia:

"Si tratta di lavori assolutamente necessari - afferma - e abbiamo concordato con Rete Ferroviaria Italiana una tempistica che limiti al minimo i disagi per i cittadini".

Dalle 9 alle 13 il tratto di strada verrà interdetto in entrambe le direzioni per consentire a Rfi di effettuare alcune verifiche strumentali sugli impalcati della struttura. Di conseguenza, chi percorrerà via Caravaggio in direzione sud-nord dovrà obbligatoriamente svoltare su via Donatello. Sul posto sarà comunque presente la polizia municipale per offrire il necessario supporto al personale di cantiere, occupandosi di regolare il traffico.