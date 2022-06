Chiuso per lavori un sottopasso a Marina di Città Sant'Angelo

È stato chiuso al traffico il sottopasso di via Torre Costiera a Marina di Città Sant'Angelo.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i lavori utili a ripristinare la rottura di una griglia.

Come fa sapere il sindaco Matteo Perazzetti, la carreggiata monti-mare verrà chiusa per 7 giorni: «Ci scusiamo per il disagio e chiediamo di prestare massima attenzione».