Il sostituto commissario Nerino Prizio va in pensione dopo 40 anni, l'emozionante saluto della questura [VIDEO]

Emozionante saluto via radio da parte della questura di Pescara al sostituto commissario Nerino Prizio.

Prizio è andato in pensione da mercoledì 1 febbraio dopo 40 anni di onorato servizio nella polizia.

Anche nel suo ultimo giorno di lavoro, non ha voluto mancare l'appuntamento con il servizio di ordine pubblico allo stadio Adriatico/Cornacchia al termine del quale è arrivato il messaggio di profondo ringraziamento per il grande impegno, il forte senso del dovere e di responsabilità che ha messo in ogni cosa.

«A lui vanno gli auguri di una seconda fase della vita serena e ricca di soddisfazioni da parte del questore Luigi Liguori e di tutti i colleghi. Ad maiora semper Nerino!», si legge in una condivisione sul profilo Facebook della questura.