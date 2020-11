Un caso di positività al Covid, lezioni sospese alla scuola primaria di San Silvestro

Dopo la scoperta di un caso di positività al Covid sono state sospese le lezioni alla scuola primaria di San Silvestro. Oggi pomeriggio, infatti, il sindaco Masci ha firmato l'ordinanza che dispone lo stop temporaneo dell'attività didattica alla primaria "Cascella" fino al 18 novembre.

Come si legge in una nota del Comune di Pescara, "il provvedimento - che applica le norme e i decreti nazionali in vigore (in particolare le misure contenute nel Dpcm del 3 novembre) - interviene in via cautelativa in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari eseguiti dalla Asl su tutto il personale docente, che è stato sottoposto ai test da tampone".

La verifica dello stato sanitario del personale segue la comunicazione, da parte della dirigenza scolastica, della presenza di un caso positivo refertato da un laboratorio privato.