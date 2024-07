Dopo le proteste lo stop ai lavori di manutenzione della fontana "La Meridiana" della riviera sud

Sospeso il cantiere per la sistemazione della fontana La Meridiana sulla riviera sud. Si riparte a settembre. A comunicare la decisione presa dopo chela Fiba-Confesercenti aveva lamentato la partenza dei lavori in pieno luglio con il rischio di mandare in tilt la stagione per balneatori e turisti, è il presidente di Pescara Energia, partecipata del Comune che pure della manutenzione delle fontane si occupa, Giuliano Diodati.

La fontana che non funziona da tempo, è stata comunque messa in sicurezza precisa, al fine di evitare che i bambini possano trasformala in un passatempo con tutti i rischi connessi, ma i lavori sono stati fermati d'intesa con l'ente. Accolte dunque, ribadisce, le richieste di residenti e balneatori “che, evidentemente già 'colpiti' dal caldo torrido di questi giorni, avrebbero risentito anche dei rumori derivanti dal cantiere”.

“La nostra mission è quella di garantire il funzionamento degli impianti esistenti a Pescara, nel rispetto delle esigenze della cittadinanza. La fontana tornerà pertanto a funzionare a settembre, dopo l’esecuzione dei lavori previsti, ma nel frattempo è stato doveroso metterla in sicurezza e lo abbiamo fatto”.

L’intervento manutentivo sulla fontana che affaccia sul lungomare Papa Giovanni XXIII partirà dunque dopo l'estate e durerà 15 giorni e prevede, conclude Diodati, “la demolizione del massetto e la sostituzione delle vecchie linee idriche in acciaio zincato con nuove linee, idonee al passaggio del cloro”.