La sospensione degli aumenti delle tariffe del consorzio di bonifica verrà discussa in tribunale

È prevista davanti al Tar di Pescara la discussione sulla richiesta di sospensione degli aumenti delle tariffe 2021, 2022 e 2023.

L'appuntamento è in programma venerdì 26 ottobre.

«Noi saremo presenti», fanno sapere dal comitato Bonifica Sostenibile, «anche se l’udienza non è pubblica, per far sentire la nostra partecipazione silenziosa ma determinata. Per coloro che vogliano unirsi a noi l’appuntamento è alle ore 10 davanti all’ingresso del tribunale nei pressi della fontana».

La nota poi prosegue: «Il comitato è schierato in prima persona in questa battaglia giudiziaria con la quale denunciamo che il consorzio ha disatteso la sentenza del Tar dell’aprile 2023 e che i contributi del 2023 penalizzano fortemente, e senza una reale giustificazione in termini di costi, i consorziati in un difficile momento economico. Ci auguriamo che il tribunale voglia concedere la sospensiva richiesta, disporre l’ottemperanza alla sentenza dell’aprile scorso ed eseguirne il giudicato. Una decisione favorevole avrebbe anche un riflesso positivo per il rinnovo delle cariche del consorzio, indette dopo 7 anni di commissariamento dell'elezioni fissate per il 26 novembre, in quanto tutti avremmo la possibilità di esprimere il nostro voto, allo stato precluso per tutti coloro che non hanno ritenuto giusto dare seguito agli avvisi bonari di pagamento».