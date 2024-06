Il Soroptimist Club dedica una serata alla memoria della cara socia Gabriella Sparvoli [FOTO]

Il Soroptimist Club di Pescara ha dedicato alla memoria della cara socia Gabriella Sparvoli una serata di incontri e di progetti di club alla presenza della vicepresidente nazionale Tunia Gentili venuta a Pescara per onorare la seconda edizione del Premio Sparvoli 2024, che il club ha organizzato insieme alla famiglia Sparvoli Mauro.

La serata si è tenuta il 13 giugno nel ristorante Alcyone Beach Club.

Alla presenza del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, del sindaco Carlo Masci e della viceprefetto Patrizia Savarese, la presidente Maria Grazia Filiberti ha premiato le vincitrici con le targhe offerte dal club e ha presentato, insieme alle referenti incaricate, il progetto nazionale “Educazione alla parità di genere” offrendo anche in omaggio alla direttrice dell'istituto Eugenia Ravasco, Maria Pia D’ Addario, il video sulla carta dei diritti della bambina, commissionato dal club all’agenzia Pomilio Blumm che a sua volta ne ha fatto dono al club e che andrà distribuito in tutte le sedi scolastiche come supporto didattico del progetto stesso. Nel corso della serata si è svolta la cerimonia di investitura di tre giovani socie entrate a far parte del club ed è stata annunciata la vincitrice del bando Bocconi, progetto del Soroptimist Club che candida ogni anno studentesse laureate ad accedere al corso Bocconi sull’empowerment al femminile.

La serata si è conclusa con la conviviale.