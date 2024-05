Il Soroptimist Pescara inaugura il secondo "Baby pit stop" per incentivare l'allattamento al seno

Sabato 18 maggio il Soroptimist Club di Pescara ha inaugurato la seconda sede del Baby Pit Stop nella libreria Ubik in via Firenze 209. In collaborazione con l’Unicef il progetto intende sostenere l’allattamento al seno come consapevolezza di salute e benessere per il bambino e per la sua mamma.

Il Soroptimist ha collaborato attraverso l’iniziativa della presidente Maria Grazia Filiberti che ha scelto la Libreria Ubik come sito per allestire un angolo con poltroncina , paravento e fasciatoio a disposizione delle mamme e del proprio bebè. L’accoglienza della libraia Antonella e la presenza di Lorena Martinelli dell’Unicef di Pescara al taglio del nastro hanno reso l’incontro delle socie all’evento d’inaugurazione un momento emozionante e significativo. La presidente ha dichiarato:

"Il Soroptimist ringrazia il Comitato Unicef per aver accolto la proposta di collaborazione ed aver reso possibile la realizzazione del Baby Pit Stop in un’area centrale della città e presso una libreria assai frequentata da incontri di lettura spesso organizzati per mamme e bimbi ."