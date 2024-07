Migliora la vita di un paziente affetto da grave sordità grazie a un delicato e importante intervento eseguito a Penne

All'ospedale San Massimo di Penne è stato eseguito con successo il primo intervento mai fatto in Abruzzo di impianto osseo sottocutaneo di una protesi (un sistema di impianto attivo osteointegrato) su un giovane paziente affetto da grave sordità.

Un traguardo importante per la Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) di Otorinolaringoiatria, ma soprattutto un passo importante nella cura della sordità che per il paziente vuol dire una migliore percezione e una comprensione più chiara delle parole anche in ambienti rumorosi grazie all'innovativo amplificatore del suono.

A eseguire l'intervento il 27 giugno è stata l'equipe del dottor Francesco Berni Canani coadiuvata dal personale di sala operatoria e dall'equipe anestesiologica coordinata dalla dottoressa Ughetta Grassi e che fa parte della Upsd Gestione anestesiologica del blocco operatorio della Asl di Pescara di cui responsabile è il dottor Vincenzo Gargano.

"Siamo entusiasti del successo di questo intervento - dichiara Berni Canani -. L'impianto rappresenta una nuova possibilità per i pazienti affetti da sordità grave o profonda".

L'Azienda sanitaria precisa quindi come l'equipe di otorinolaringoiatria degli ospedali di Penne e Popoli sia tra le poche realtà ospedaliere italiane ad aver già impiantato questo dispositivo innovativo, offrendo ai pazienti affetti da sordità una nuova opportunità per migliorare la loro qualità di vita.