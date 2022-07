Strade "impraticabili" in zona Pineta: saranno riqualificate con il maxi appalto per l'abbattimento dello svincolo a trombetta

Nel maxi appalto da 7 milioni di euro che prevede l'abbattimento dello svincolo a trombetta e l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto con l'accorpamento dei comparti 3 e 4 della pineta dannunziana, sarà incluso anche il rifacimento di tre strade del quartiere: via Figlia di Iorio, via Modesto Della Porta e via Cesare De Titta.

Ad annunciarlo è il presidente della commissione mobilità e sicurezza del territorio del Comune di Pescara Armando Foschi al termine della seduta tenutasi ieri sul posto. A paventare la possibilità nel corso della stessa sono stati l'assessore comunale alla manutenzione ordinaria Adelchi Sulpizio e il dirigente Fabrizio Trisi. Un intervento necessario e “improcrastinabile” sottolinea Foschi, viste le condizioni in cui versano le tre strade “oggi trappola per pedoni, ciclisti e motociclisti”, sottolinea. “A sollecitare l’iniziativa - spiega il presidente della commissione - sono stati residenti del posto, ma anche alcuni automobilisti e pedoni che percorrono quotidianamente le tre arterie viarie vivendone i problemi sulla propria pelle”. Un vero e proprio “triangolo delle Bermuda”, così lo definisce, le cui condizioni sono state verificate ed accertate ieri dai presenti. “I marciapiedi – riferisce Foschi - sono rappresentati da un susseguirsi di dossi, gobbe, tratti dissestati, voragini, betonella rialzata dalle radici degli alberi, dai pini, sul lato monte, così come l’asfalto sul lato mare. Impossibile transitare in auto lungo l’asse stradale, senza rischiare di distruggere anche la vettura, oltre che di sbandare a ogni centimetro. Francamente a oggi le tre strade sono realmente impraticabili, e per questa ragione abbiamo ritenuto fondamentale richiamare l’attenzione dell’assessore Sulpizio per comprendere come poter intervenire nella maniera più celere possibile”.

Di qui la proposta dell'assessore comunale che ha annunciato la volontà di far intervenire immediatamente sul posto i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei lavori comunali perché, in base alle proprie competenze, ripristino i tratti in betonella “che una volta sollevata, permette di livellare la sabbia sottostante, e rimettere in piano gli stessi pezzi di betonella – spiega ancora Foschi -. Discorso diverso per il marciapiedi lato mare in asfalto, completamente dissestato e devastato, così come l’asse stradale: in questo caso occorrerà intervenire con un vero cantiere demolitivo e ricostruttivo. E l’intervento sulle tre strade, e su via Scarfoglio in aggiunta, rientrerà tra le migliorie previste nell’appalto inerente all’abbattimento dello svincolo a trombetta a Pescara sud, un appalto da 7milioni di euro complessivi, consentendo, in questo modo, di concentrare su Porta Nuova i fondi”.

Prima di procedere – conclude – gli uffici comunali stanno aspettando la pubblicazione del nuovo prezziario regionale, prevista per il prossimo 31 luglio, per stabilire i costi da prevedere nelle nuove gare d’appalto, prezzi che sono aumentati con la guerra tra Russia e Ucraina, e solo a quel punto sarà stabilire l’esatta misura delle migliorie. Ovviamente continueremo a seguire la gara affinché l’intervento nella zona Pineta si realizzi nel più breve tempo possibile”.