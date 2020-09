Nuovo sopralluogo del Mit al viadotto di Cerrano della A14 per verificare i lavori di messa in sicurezza

Nuovo sopralluogo del Mit al viadotto di Cerrano lungo l'autostrada A14, oggetto di interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione. I tecnici del ministero hanno verificato l'avanzamento degli interventi che puntano a garantire stabilità sia in caso di terremoti che per la frana che si sta verificando ai piedi del viadotto che si trova a cavallo fra i territori provinciali di Teramo e Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le verifiche sono state eseguite assieme all'università D'Annunzio constatando la validità degli interventi fino ad ora eseguiti, richiesti dopo le chiusure dei mesi scorsi imposte per verificare la stabilità del viadotto. Oggi circa l'80 per cento delle trincee drenanti risulta completato cosi come sono state realizzate 48 barre antisfilamento. Ricordiamo che proprio la chiusura ai mezzi pesanti del viadotto aveva creato grossi problemi alla viabilità dei mezzi pesanti, costretti ad attraversare le strade urbane ed extraurbane fra Città Sant'Angelo, Silvi e Pineto.