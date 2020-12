Dragaggio, l'idea di Masci: "Collegamento Pescara-Dubrovnik già dalla prossima estate"

Sopralluogo di Masci per vedere di persona l'inizio dei lavori di dragaggio. Il sindaco si è recato ieri al porto canale con il comandante della direzione marittima, Salvatore Minervino, e Riccardo Padovano, in rappresentanza dell'autorità portuale, verificando gli interventi che saranno a cura della Regione Abruzzo e permetteranno di migliorare il fondale della darsena.

"Abbiamo ragionato sulla possibilità di un collegamento diretto Pescara-Dubrovnik già dalla prossima estate, in attesa del nuovo porto, indispensabile per far ripartire l'economia legata al mare, da troppi anni ferma", ha detto Masci.